Premio Tenco 2017: tutto il cast e il programma della 41esima edizione



Tutto pronto per la 41esima edizione del Premio Tenco in programma il 19, 20 e 21 ottobre 2017 al Teatro Ariston di Sanremo.

Da Vinicio Capossela a Massimo Ranieri, da Carmen Consoli a Brunori Sas passando per il fado portoghese di Camané, Sergio Cammariere, Ex-Otago e tantissimi altri già in cartellone e altri che si aggiungeranno all’ultimo minuto, e a sorpresa, come da tradizione della Rassegna italiana più prestigiosa e longeva della musica d’autore.

Oltre all’attenzione ai generi, alla qualità , alle tematiche, alla valorizzazione del patrimonio culturale musicale e all’espressione artistica musicale dei cantautori del panorama nazionale, con uno sguardo sempre rivolto allo scenario internazionale, quest’anno si è scelto di convogliare tutte le credenziali nel grande argomento delle Terre di mare, in tutte le sue declinazioni: dall’accoglienza, alla poeticità , ai ricorsi storici e alle tradizioni. Una scelta che ha caratterizzato tutte le iniziative del Club Tenco del 2017.

«Il cast è stato scelto in base al tema Terre di Mare – spiega il responsabile artistico Sergio Secondiano Sacchi - Trattandosi di una rassegna basata su un progetto e non su una semplice sfilata di cantanti, e volendo disegnare una mappa delle realtà musicali legate alle culture marinare più rappresentative, e non solo a quelle italiane, la costruzione del cast è diventata quasi automatica. Si tratta di una manifestazione che scava nella storia, nella geografia e nel mito e con la scelta dei vari interpreti si è voluto andare in variegate direzioni stilistiche, dalla canzone popolare al rock, amalgamando la lingua italiana ai vari dialetti. Si traccia così un profilo abbastanza articolato della ricca storia della nostra canzone d’autore che è fatta di tradizione e di sperimentazione, sia musicale che poetica».

Ecco il programma in dettaglio

Giovedì 19 ottobre, ospite d’eccezione sarà la cantantessa Carmen Consoli. Si partirà , come annunciato, con i vincitori delle Targhe Tenco 2017: Brunori Sas, Ginevra Di Marco, Lastanzadigreta, Canio Loguercio e Alessandro D’Alessandro e I musicisti di Lolli.

Venerdì 20 ottobre sarà la volta dei Premio Tenco come operatori culturali, Massimo Ranieri che si esibirà con L’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Mauro Pagani e Camané. Quindi, Juan Carlos Flaco Biondini, i giovani e poliedrici Dinatatak, Massimo Priviero e Peppe Voltarelli.

Sabato 21 ottobre sul palco, il Premio Tenco artista dell’anno, Vinicio Capossela, poi Alessio Arena, Gualtiero Bertelli, Sergio Cammariere, Ex-Otago, Bobo Rondelli.

Novità di quest’anno è il reinserimento della parte congressuale. Cantautori a scuola è il titolo del convegno, organizzato dal Club Tenco, che accompagnerà la tre giorni di full immersion nella musica d’autore da mattina al tardo pomeriggio, quando eventi e spettacoli diversi andranno in scena alla Pigna, quartiere nel cuore della vecchia Sanremo.

Per la prima volta un tavolo di lavoro con operatori della scuola, della musica, della cultura, giornalisti, artisti e istituzioni si confronteranno, come da titolo, sulla grande tematica che da qualche anno viene posta all’evidenza delle cronache, soprattutto dopo l’assegnazione del Premio Nobel a Bob Dylan: la canzone d’autore sarà insegnata nelle scuole?

Moderatore delle giornate sarà il giornalista Sergio Staino. Tra le istituzioni, ha già confermato la sua presenza il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli. Tra gli invitati il ministro della Cultura, Dario Franceschini, operatori del settore musicale ed esponenti di Siae e Nuovo Imaie. Tra gli artisti invece ha già dato la sua conferma Roberto Vecchioni.

La Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco 2017) è organizzata dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo, SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, Casinò di Sanremo, Regione Liguria, Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, Coop Liguria e Royal Hotel, è in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 19 al 21 ottobre. (La redazione)