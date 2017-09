Un disco per l’Europa: Il limite degli Audiodrama | News



Sono gli Audiodrama con il disco intitolato Il limite i protagonisti del nuovo appuntamento di Un disco per l’Europa (rubrica musicale realizzata presso lo Studio Europa da Roberto Santaniello della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea in collaborazione con Luca D’Ambrosio di Musicletter.it, con la conduzione in studio di Luca Singer e l’assistenza in regia di Tomasz Koguc).

La formazione romana è stata scelta e segnalata con il brano Un’altra opportunitĂ mandato in onda nel corso della trasmissione “22 minuti, una settimana d’Europa in Italia” di venerdì 22 settembre 2017 (programma in podcasting su una rete di emittenti radiofoniche che è possibile consultare attraverso questo link).

Se siete interessati a partecipare alla trasmissione scrivete a musicletter@gmail.com mettendo nell’oggetto “Un disco per l’Europa”, nel giro di qualche giorno riceverete tutte le informazioni necessarie. (La redazione)

Ascolta la trasmissione (Lo “spot” a partire dal minuto 17′ 26”)

Scarica la trasmissione:clicca qui