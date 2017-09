Widowspeak - Expect the Best, 2017 | full album stream



Expect the Best è l’ultima fatica discografica degli americani Widowspeak, duo indie rock formato da Molly Hamilton (voce) e Robert Earl Thomas (chitarra).

Canzoni che ondeggiano tra dream pop, folk intimista e disturbi shoegaze e che soprendemente catturano l’attenzione in un trip sonoro dilatato con la voce di Molly che ricorda spesso quella di Hope Sandoval dei Mazzy Star.

Pubblicato il 25 agosto 2017 da Captured Tracks, Expect the Best è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi