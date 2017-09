Jonathan Cilia-Faro e Don Most (ricordate Ralph Malph di Happy Days?) presto in tour in Europa e in Italia | News



Le straordinarie voci del tenore italoamericano Jonathan Cilia-Faro e dell’attore Don Most (chi non ricorda il sorriso sornione e la battuta pronta del suo personaggio, Ralph Malph, nella celeberrima serie televisiva cult “Happy Days”) oggi talentuoso “crooner”, duetteranno presto per dar vita a uno show unico, coinvolgente, sentimentale e divertente.

Jonathan Cilia-Faro, cresciuto guardando in tv “Happy Days”, tradurrà in modo originale e sentimentale, a mo’ di cabaret, i dialoghi di Don (Donny) Most e ripercorrerà la carriera dell’attore, raccontando - nella prima parte dello spettacolo - come dopo 30 anni le loro strade artistiche si siano incrociate: un incontro scritto nel destino! (La redazione)