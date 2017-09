Squid to Squeeze - Dada is not Dead, 2017 | full album stream



Dada is not Dead è un frullato di psichedelia, melodie easy listening, saturazioni e live looping, la creatura di Jacopo Gobber, musicista, produttore e sound designer.

Immaginatevi Syd Barrett prodotto dai Daft Punk. Il looping è l’ingrediente principale: strofa e ritornello convivono assieme in una struttura pop verticale e continuano a sommarsi l’una sopra l’altro. La seconda sostanza è la distorsione armonica del synth Moog Sub Phatty.

Il terzo elemento è la drum machine/campionatore Korg ESX che permette di avere ritmi “colorati”, fatti con suoni concreti come legni spezzati, carte stropicciate, o seppie spremute. L’ingrediente finale è la melodia, creata dall’amore per il brit rock sixties e nineties.

La musica di Squid to Squeeze è composta suonando, registrando e sovraincidendo in una loopstation ed è grazie ad essa che l’album suona vivo e non come semplici sequenze già programmate.

Il disco contiene 7 brani originali e tre cover, No Good Trying di Syd Barrett, Good Name del pioniere dell’elettro funk nigeriano, William Onyeabor e Just Like Honey dei Jesus & Mary Chain, quasi a volere rappresentare le diverse anime ed influenze che si fondono in questo lavoro. Squid to Squeeze è come un dipinto fatto da una scimmia.

Dada is not Dead sarĂ pubblicato il 29 settembre prossimo da New Model Label. In attesa dell’uscita è possibile ascoltarlo in streaming integrale sul nostro blog. (La redazione)