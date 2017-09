Il musicista blues Matt Andersen dal vivo in Italia per un’unica data | News | Concerti | Video



Unica data italiana per il musicista blues Matt Andersen.

Martedì 24 ottobre sarà a Milano - per un’unica data italiana, presso Salumeria della Musica - Matt Andersen, cantautore blues originario del New Brunswick, area rurale del Canada, paragonabile come tradizione musicale al Delta del Mississipi negli USA.

Il suo ultimo disco Honest Man, pubblicato nel 2016 e prodotto a New York da Commissioner Gordon (Joss Stone, Amy Winehouse, KRSOne), ha ricevuto una nomination ai Juno Awards (gli Oscar della musica canadese) come “Roots & Traditional Album of The Year”. Di seguito il video di Let’s Get Back. (La redazione)