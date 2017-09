Cesare Basile: a ottobre quattro date in Italia solo voce e chitarra | Concerti



Cesare Basile è un cantautore vero, autentico. Uno di quelli che scrive canzoni per amore della terra e dell’umanità, come pochi altri sanno fare.

Canzoni che raccontano storie dimenticate, figlie di un destino e di un potere spesso crudeli.

E tutto ciò lo si può scoprire in ogni sua composizione, comprese quelle pubblicate il 24 febbraio 2017 da Urtovox Rec con il titolo U Fujutu su nesci chi fa?.

Un disco che in qualche modo scuote le coscienze e che a ottobre potrete ascoltare dal vivo, in tutta la sua deflagrante intimità, in quattro speciali appuntamenti che vedranno il cantastorie catanese esibirsi solo voce e chitarra. (La redazione)

CESARE BASILE - SOLO TOUR

07/10 Belmonte Calabro - Rifugi d’aria_BORDER_II edizione

12/10 Vigevano - Cooperativa Portalupi

13/10 Seregno - ARCI TAMBOURINE

14/10 Foligno - Umbria World Fest’