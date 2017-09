Chad VanGaalen - Light Information, 2017 | full album stream



Light Information è il sesto album del musicista canadese Chad VanGaalen.

Messa da parte l’alienazione dei lavori precedenti, il nuovo disco - dice il musicista di Calgary, Alberta - ha come tema quel mix di saggezza e ansia che ti assale quando vedi i figli crescere.

“Essere un genitore mi ha dato una sorta di prospettiva alternativa, preoccupandomi dell’esposizione a un nuovo tipo di consapevolezza che si sta diffondendo tramite Internet, sto provando a tenerla egoisticamente anche un po’ per i miei figli.”

Chad VanGaalen

Questa stato a metà strada tra maturità e apprensione lo si può ritrovare in questo lavoro discografico di Chad VanGaalen pubblicato lo scorso 8 settembre da Sub Pop Records, e che a partire da oggi è in streaming integrale sul nostro blog. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi