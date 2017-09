A novembre tre live in Italia per i Telefon Tel Aviv | Concerti



Joshua Eustis e Charles Cooper, ovvero Telefon Tel Aviv, saranno in Italia per tre imperdibili concerti.

Il duo elettronico (IDM, ambient, glitch) di stanza a Chicago, autore di meraviglie come Fahrenheit Fair Enough e Map of What Is Effortless, si esibirà il 22 novembre al Locomotiv di Bologna, il 23 novembre al Monk di Roma e infine il 24 novembre 2017 al Linecheck di Milano.

Immolate Yourself del 2009 è il loro ultimo lavoro in studio. (La redazione)