Come funziona la musica? La risposta di Remo Anzovino

Considerato dal pubblico e dalla critica specializzata tra i massimi compositori di musica strumentale italiana, Remo Anzovino con l’ultimo album, Nocturne, si conferma un pianista originale e innovativo.

Ecco la risposta del musicista di Pordenone per la nostra consueta rubrica Come funziona la musica?. Buona lettura. (La redazione)

Parafrasando il titolo del libro di David Byrne e tenendo conto della tua personale esperienza, come funziona la musica oggi e quali sono le prospettive, soprattutto in Italia, per chi come te ha intrapreso questo mestiere da molti anni e per chi si appresta a farlo?

Credo sia importante riconoscere la propria unicità e lavorare per costruire un linguaggio. Questo comporta molti sacrifici e i risultati non sono immediati. È necessario anche riuscire ad attirare sin dall’inizio attorno alla propria musica persone capaci, che credano in te e che aiutino il progetto ad essere conosciuto (ufficio stampa) e a suonare (management). Non bisogna mai lasciare in un angolo la relazione con la musica scatenante, ricordarsi cioè di cosa ti ha fatto iniziare a suonare, sia quando le cose non vanno e soprattutto quando vanno. Non bisogna neanche vivere tra le nuvole ma conoscere le regole di business musicale, avere un buon avvocato, dare valore alle cose che si fanno: la musica è lavoro. Le prospettive in Italia sono faticose e non immediate ma con sacrifici e determinazione si possono trovare soddisfazioni anche nel nostro Paese.

