Change Ã¨ l’album di debutto come solista di Cindy Wilson dei B-52s. Ascolta il primo singolo | News | Video

Sarà pubblicato il primo dicembre prossimo, su etichetta Kill Rock Stars, il debutto da solista di Cindy Wilson, già voce e fondatrice della storica formazione new wave B-52s.

L’album, che arriva gli EP Sunrise e Supernatural, si intitolerà Change e vedrà la collaborazione di alcuni amici della Wilson quali Ryan Monahan, Lemuel Hayes, Suny Lyons e Marie Davon.

Stando a quanto comunicato dall’ufficio stampa dell’artista di Athens, Georgia, “il disco segna un nuovo punto di partenza per l’artista americana, in grado di far convivere con eleganza echi di Air, Bjork, Tame Impala e Gary Numan e influenze new wave, electro pop. Non mancano tocchi di psychedelia, synth e arrangiamenti complessi che rimandano al periodo con gli archi di Quincy Jones“.

Staremo a vedere, anzi, a sentire. Per ora non ci resta che ascoltare Mystic, il primo singolo estratto da Change. Buon ascolto. (La redazione)