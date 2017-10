Nuovo album per Michael Head & The Red Elastic Band | News | Video



Adios Senor Pussycat è titolo del nuovo album di Michael Head & The Red Elastic Band in uscita il 20 ottobre prossimo per Violette Records.

Lo stile folk barocco di Michael Head si ispira e cita i Love di Arthur Lee e i Byrds, regalandoci una nuova gemma dopo i lavori registrati sia come solista che con i Pale Fountains e gli Shack.

Bellissimo ed evocativo, il nuovo album di Michael Head è stato registrato nella sua natia Liverpool tra marzo 2016 e giugno 2017. Josephine è il primo singolo estratto da Adios Senor Pussycat. (La redazione)