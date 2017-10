The Jazz Butcher: in arrivo un box con i primi 4 album rimasterizzati della band jangle pop britannica | News



È in arrivo il 20 ottobre prossimo, su Fire Records, un cofanetto contente 4 CD della storica formazione britannica The Jazz Butcher.

Il box si intitola The Wasted Years e contiene i primi quattro album pubblicati all’epoca dall’etichetta Glass Records, ovvero: Bath of Bacon (1983), A Scandal in Bohemia (1984), Sex and Travel (1985) e Distressed Gentlefolk (1986).

Tutti i dischi della band di Pat Fish, che oggi possiamo tranquillamente considerare tra i gruppi precursori dell’indie pop, sono stati rimasterizzati da Brian Pyle. (La redazione)