Daphni - Joli Mai, 2017 | full album stream



Daniel Victor Snaith è uno dei musicisti e compositori più talentuosi della scena musicale alternativa mondiale. Basta citare i progetti Manitoba, Caribou e Daphni per capire subito di cosa stiamo parlando.

Stiamo parlando di album come Up in Flames, Andorra e Jiaolong, giusto per fare qualche nome.

Dischi che il canadese ha realizzato spaziando dal folk alla psichedelia passando quasi sempre per l’elettronica.

Quell’elettronica che sotto il nome di Daphni diventa sperimentale e dance, come emerge da questo nuovo lavoro dal titolo Joli Mai. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi