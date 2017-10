Il 10 ottobre 2007 veniva pubblicato in formato digitale In Rainbows dei Radiohead | CuriositÃ 

Il 10 ottobre 2007 veniva pubblicato in formato digitale In Rainbows dei Radiohead | CuriositĂ



Il 10 ottobre 2007 usciva in formato digitale In Rainbows, settimo album della formazione inglese Radiohead.

Inizialmente il disco (autoprodotto) fu messo in download sul sito della band con il sistema pay what you want (paga quello che vuoi), per poi essere pubblicato in formato fisico da XL Recordings il 3 dicembre 2007, anche se il download fu rimosso il 10 dicembre successivo. (La redazione)