Ancora sesso, droga e calci in bocca di Renzo Stefanel: altre storie di rock maledetto | News | Libri

Dopo l’interesse dei lettori per Sesso, droga e calci in bocca, il critico musicale Renzo Stefanel torna alla carica con altre storie di rock maledetto.

Un nuovo, secondo volume edito sempre da Giunti Editore che raccoglie ancora una volta racconti di vite spericolate ed eccessi a suon di rock and roll che non poteva che intitolarsi Ancora sesso, droga e calci in bocca.

Quaranta vicende raccontate da Stefanel in maniera scrupolosa e piacevole nel libro più serio e approfondito mai pubblicato sul lato oscuro e maledetto del rock: dalle follie di Elvis e Iggy Pop agli scazzi rovinosi degli Oasis, dalle molte trasgressioni dei Rolling Stones, protagonisti indiscutibili, fino al lato misterioso di personaggi come Bob Dylan e Lou Reed.

Un libro pieno di ragazze intraprendenti e maschi fragili e narcisisti, con molte storie boccaccesche. Come quando Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison si ritrovarono insieme, con intenzioni diverse. Jimi portò Janis a letto, Jim ci provò e venne preso a bottigliate.