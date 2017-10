Halftime for the Holidays Ã¨ il titolo del nuovo album dei Dude Work | News

Halftime for the Holidays è il titolo del nuovo album dei Dude Work | News



Le festività sono strane: se da un lato si tende a pensare alla famiglia, al divertimento e al (tanto) cibo da portare in tavola, dall’altro, talvolta, si cade in sterili discussioni con le persone più vicine.

Ed ecco che spesso ci si ritrova, proprio nei momenti più belli dell’anno, in uno stato non ben definito, una sorta di limbo in cui si resta sospesi tra gioia e depressione, tra allegria e noia.

Quindi chi meglio dei Dude Work può insegnarci a vivere questa esperienza?

Il trio di Seattle, schietto e profondamente ironico, affronta in maniera decisamente personale il tema delle vacanze e delle festività (natalizie e non) in questo nuovo album dal titolo Halftime for the Holidays, che sarà pubblicato il 24 novembre 2017 su Hardly Art. (La redazione)