Per questo nuovo appuntamento di Come funziona la musica? abbiamo interpellato Luca Gemma, cantautore piemontese di nascita ma milanese di adozione.

Fondatore nel 1990 dei Rossomaltese - formazione folk rock messa su insieme a Luigi De Crescenzo (alias Pacifico) -, il musicista di Ivrea oggi porta avanti una appagante carriera da solista che lo ha visto artefice di ben sei album. Buona lettura. (La redazione)

Come funziona la musica? La risposta di Luca Gemma



Parafrasando il titolo del libro di David Byrne e tenendo conto della tua personale esperienza, come funziona la musica oggi e quali sono le prospettive, soprattutto in Italia, per chi come te ha intrapreso questo mestiere da molti anni e per chi si appresta a farlo?

Internet ha cambiato tutto e ha portato l’abbondanza. Come accanito ascoltatore di musica aprire Spotify o Youtube e avere davanti milioni di titoli mi intriga e allo stesso tempo mi infastidisce. Ok, ho il frigo pieno di tutte le prelibatezze del mondo ma alla fine non so cosa cucinare, oppure finisco per mangiare troppo o mischiare troppi sapori.

Il digitale, anche come musicista, ha portato abbondanza e possibilità un tempo impensabili e benvenute. Ma per me, come predicava Miles Davis, “less is more”, sia nella composizione che nella produzione delle canzoni. Una cosa bella deve stare in piedi con poco.

Internet ha creato una gigantesca vetrina mondiale di tutto e di tutti. Scarpe italiane camminano per il mondo. Vola un’opera d’arte da Milano a Berlino. Un libro viene tradotto in altre lingue, un film sottotitolato va in concorso in un festival straniero. Un brano musicale strumentale potrà essere ascoltato da chiunque senza barriere. La canzone invece ha un problema in più: la lingua. Eppure in Italia ascoltiamo canzoni in inglese, spagnolo, francese o portoghese e non perché capiamo ogni parola, ma perché quelle canzoni ci evocano un mondo che si traduce in un suono, un’emozione, un’appartenenza, un racconto.

E dunque se la rete ha reso la musica liquida, gratuita, effimera e volatile, ma piĂą libera da intermediazioni, quello che la musica italiana (cantata) potrĂ fare grazie alla rete sarĂ andarsene in giro per il mondo, oltre i confini di un paese troppo piccolo, distribuendo dischi in Francia e Spagna e organizzando tour che passano da Stoccolma e Francoforte. A patto di avere qualcosa da raccontare.