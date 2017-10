Phases di Angel Olsen, una raccolta di b-side, demo e brani inediti. Ascolta i primi due singoli | News | Streaming



Dopo l’acclamato album del 2016, My Woman , la cantautrice americana Angel Olsen il 10 novembre 2017 darà alle stampe su Jagjaguwar un disco di b-side, demo e brani inediti.

La raccolta si intitolerà Phases e a partire da oggi si possono ascoltare in streaming i singoli Fly On Your Wall e Special. (La redazione)