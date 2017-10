Gli Scortesi - Non sorridi piÃ¹, 2017 | full album stream

Gli Scortesi - Non sorridi più, 2017 | full album stream



Gli Scortesi sono una band nata nelle borgate di periferia a sud di Roma sul finire del 2015. Da allora tanti live, l’uscita di tre singoli (Gabbiani, Lexotan e I trentenni non esistono) e le registrazioni in studio del primo LP dal titolo Non sorridi più.

Un disco realizzato con la collaborazione di Valerio Cascone in cui testi spiccatamente cantautorali incontrano suoni che richiamano il punk americano e il rock britannico, con influenze che vanno da Antonello Venditti, Weezer, Oasis, Francesco De Gregori ai Foo Fighters, Subways, Ramones e Ivan Graziani, per citarne alcuni.

Nell’album si parla dell’autodistruzione come risposta al disagio creato dall’incapacità di riuscire a fare i conti con il tempo che passa, il tutto filtrato dal punto di vista di protagonisti accomunati da un medesimo malessere.

Non sorridi più sarà pubblicato il 23 ottobre prossimo per l’etichetta Revubs, nel frattempo però è possibile ascoltarlo in anteprima sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)