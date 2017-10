Come funziona la musica? La risposta di Davide Combusti (The Niro)



Davide Combusti, musicista romano classe ’78, inizia prestissimo a suonare in giro per i locali, esibendosi con vari gruppi della scena capitolina, prima come batterista e poi come chitarrista. Del resto lui è figlio d‘arte: suo padre, Giordano, si occupava della parte ritmica di band come i Centauri e La Somma.

Una passione e un talento in qualche modo ereditati, che lo portano subito all’attenzione del pubblico quando decide di mettere su, nel 2002, una formazione a sua immagine e somiglianza con il nome di The Niro.

Appellativo che poi diventa il suo nome d’arte come cantautore e con il quale si guadagna anche la stima della Universal durante l’apertura di un concerto di Carmen Consoli a Londra. Siamo nel 2007.

Di lì in poi un primo EP (An Ordinary Man) e un omonimo album di debutto pubblicati nel 2008, la condivisione di palchi con artisti del calibro di Amy Winehouse, Deep Purple, Sondre Lorche (solo per citarne alcuni), la partecipazione a diverse compilation e al Concerto del Primo Maggio, tournée in Italia e all’estero e un secondo album dal titolo Best Wishes sempre per la Universal.

Poi nel 2012 qualcosa cambia, ovviamente non a livello artistico, ma semplicemente come produzione: The Niro realizza il suo terzo album, The Ship, con l’etichetta indipendente Viceversa Records.

Passano due anni e il cantautore romano partecipa al Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte”.

In seguito torna a pubblicare con la Universal il suo primo album cantato in italiano, 1969.

Da allora tante collaborazioni e progetti che lo vedono, tra l’altro, coinvolto anche nella stesura di colonne sonore per film e cortometraggi.

Al momento sta lavorando a nuovo album in uscita nel 2018 e di cui, per ora, non ci è dato sapere di più.

Allora, tra una registrazione e l’altra, ne abbiamo approfittato per rivolgere anche a lui la solita domanda: come funziona la musica? Buona lettura. (La redazione)

Parafrasando il titolo del libro di David Byrne e tenendo conto della tua personale esperienza, come funziona la musica oggi e quali sono le prospettive, soprattutto in Italia, per chi come te ha intrapreso questo mestiere da molti anni e per chi si appresta a farlo?

Proverò a schematizzare un ambito artistico come quello musicale, e già questo mi porta verso un ossimoro dal quale farò fatica a districarmi. Come nel cinema esistono i creativi e gli artigiani (i primi sono quelli che non hanno paura di sbagliare ed è grazie a loro che il linguaggio cinematografico si è venuto a creare, mentre i secondi non rischiano e si limitano a riproporre le regole accettate senza apportare nulla di nuovo), anche nella musica possiamo, usando una sorta di accetta che tranci di netto le numerose sfumature normalmente presenti, due grandi categorie: quelli che hanno esigenza di esprimersi attraverso la musica (generalmente i cantautori, ma anche qui potremmo aprire mille sottocategorie legate alla derivatività degli stessi) e quelli che usano la musica solo con lo scopo di avere successo. In questo caso posso dire di conoscere decine di persone che potrebbero fare i cantanti come gli attori: per loro l’importante sarà apparire e non “essere” (sempre se intendiamo il termine “essere” come una coerenza tra ciò che si è e ciò che si va a rappresentare). Anche nel primo gruppo a volte troviamo una buona dose di persone in cerca di notorietà , ma non andrà mai a coprire la totalità della categoria, cosa che certamente verrà rasentata nella seconda. Il preambolo è eccessivamente liofilizzato perché altrimenti scriverei un libro della lunghezza di Anna Karenina e devo rispondere a una domanda che, si spera, avrà una risposta che non arrivi a tediare il lettore. Rispondendo quindi alla domanda: “Come sta la musica oggi?”: la musica sta come stava ieri, dieci anni fa o il secolo scorso. La creatività è ben presente anche nei musicisti di oggi. Non sono gli artisti a essere cambiati, ma il contesto. Se fino alla fine degli anni zero la musica era centrale (Myspace era il social di riferimento), oggi a farla da padrona è l’immagine. Social come Facebook hanno gettato le basi verso un appiattimento in cui la musica ha una grande marginalità , allenando le persone ad essere schiave dell’apparire. Con Instagram siamo entrati definitivamente nell’epoca dell’immagine. Il narcisismo dilagante trova naturale approdo in certi contesti. Non ho mai voluto criticare gli strumenti di comunicazione, mi limito a constatarne gli usi che tendenzialmente se ne fanno. Il musicista di oggi, a differenza di quello di ieri, prova attraverso l’immagine a veicolare il pubblico verso la musica. Chi non è bravo in questo è destinato a sparire. In tutto questo la qualità della musica appare quasi come superflua e non è un caso che anche nell’ambito delle produzioni indipendenti ci sia una progressiva fuga da progetti creativi verso progetti di più facile fruizione come la musica leggera. Fa sorridere inserire questo termine ma “apparentemente” la musica sta vivendo un momento di grande crisi perché non è forte quanto l’immagine. Credo che bisogna in ogni caso guardare al futuro con ottimismo perché come tutti i fenomeni temporanei anche quello legato al bisogno di apparire subirà un’implosione presto o tardi, e la gente tornerà a rifugiarsi verso emozioni ancestrali come quelle legate alle canzoni. Magari mi sbaglio, ma spero tanto di no. Riesco a vivere di musica grazie all’attività live, ma anche grazie alle produzioni e alle colonne sonore. Chi intraprende oggi la carriera di musicista con vera passione non si porrà come me le domande legate al “mi darà da mangiare?” ma lo farà e basta. Visto il periodo in cui viviamo, in cui sempre più negozi di musica chiudono, il filesharing e lo streaming hanno relegato gli introiti di un musicista solo all’attività live (escludendo gli introiti legati ad attività di clicbaiting di cui io sono all’oscuro), per un artista che si candida a voler essere originale nell’approccio e nelle idee sarà un percorso particolarmente duro. Ma le grandi passioni alla fine riescono a portarci dove non avremmo mai immaginato e in questo senso seguirò sempre con enorme interesse coloro i quali avranno voglia di sovvertire le regole scritte per regalarci qualcosa di nuovo. Gli spazi in questo momento sono quelli che sono, ma sono un romantico e credo che la musica di domani tornerà a emozionarci come quella di ieri.

