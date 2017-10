Porco Rosso - Living Dead, 2017 | full album stream



Porco Rosso: musica, parole, immagini, stile; un collettivo artistico “animale” formato da due persone.

Un duo synth punk, il suo stile scolpisce atmosfere orrorifiche incuneate su testi che sfruttano il “genere” per nascondere canti sovversivi a le masse. Tutto questo culmina in Living Dead manifesto vero di Porco Rosso.

Un concept album composto da dieci passi di deumanizzazione i quali ci accompagnano nella metamorfosi da essere umano a Zombie, perfetta incarnazione pop dello stato sociale.

Morti che mangiano morti perché non è rimasto più nulla. Porco Rosso sono Michele Ricoveri (parole, voce e partiture elettroniche) e Giovanni Sodi (organo elettronico, synth, e miscellanee).

Porco Rosso, maiale sovversivo volante attacco presente ad ogni tipo di potere difesa futura contro la restaurazione di ogni autorità.

In uscita il 20 ottobre prossimo su New Model Label, Living Dead è il debutto dei duo pisano ed è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)