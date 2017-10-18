Mercoledì, 18 Ottobre 2017
Roma Jazz Festival: dal 5 al 30 novembre 2017 | Concerti
Si terrà dal 5 al 30 novembre 2017 il Roma Jazz Festival che toccherà diversi spazi e luoghi della città capitolina.
La quarantunesima edizione avrà come sottotitolo “Jazz is my religion“, così come proclamava con orgoglio il poeta afroamericano Ted Joans.Di seguito il programma dettagliato. (La redazione)
ROMA JAZZ FESTIVAL 2017 - PROGRAMMA
5 NOVEMBRE
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA S. CECILIA ore 21:00
CHICK COREA e STEVE GADD SEXTET
7 NOVEMBRE
ALCAZAR ore 22:30
DAYMÉ AROCENA QUARTET
Prima italiana
8 NOVEMBRE
MUSEO EBRAICO ore 21:00
GABRIELE COEN QUINTET
“Sephirot”
9 NOVEMBRE
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA SINOPOLI ore 21:00
OMAGGIO A ELLA FITZGERALD
SIMONA MOLINARI QUARTET Feat. MAURO OTTOLINI
“Loving Ella”
11 NOVEMBRE
CASA DEL JAZZ ore 21:00
SWING VALLEY BAND
“Swing is my Religion”
12 NOVEMBRE
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA PETRASSI ore 21:00
MULATU ASTATKE & STEPS AHEAD BAND
“Peace and Love Ethio-jazz”
13 NOVEMBRE
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA PETRASSI ore 21:00
ADAM BEN EZRA
“Solo Tour”
Prima Assoluta
15 NOVEMBRE
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, TEATRO STUDIO ore 21:00
OMAGGIO A DIZZY GILLESPIE
LYDIAN SOUND ORCHESTRA Guest star JEREMY PELT
“To Be or not to Bop”
Prima italiana con Jeremy Pelt
17 NOVEMBRE
CHIESA SAN NICOLA DA TOLENTINO ore 20:30
TIGRAN HAMASYAN
“An Ancient Observer”
Prima assoluta
18 NOVEMBRE
CASA DEL JAZZ ore 21:00
OMAGGIO A LOUIS ARMSTRONG - “The Good Book”
THREE BLIND MICE & GUESTS
20 NOVEMBRE
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA SINOPOLI ore 21:00
OMAGGIO A THELONIUS MONK
Monk by Four by Monk
21 NOVEMBRE
SACRESTIA DEL BORROMINI
Via di Santa Maria dell’Anima, 30, ore 18:00
GIOVANNI GUIDI
“Planet Earth” piano solo tour
Prima assoluta
22 NOVEMBRE
PANTHEON ore 18:00
DIMITRI GRECHI ESPINOZA
“Oreb”
23 NOVEMBRE
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA PETRASSI ore 21:00
JAZZ E SANTERIA
OMAR SOSA & SECKOU KEITA
“TRASPARENT WATER”
Prima italiana
25 NOVEMBRE
CASA DEL JAZZ ore 21:00
LUCA FILASTRO
“Omaggio a Fats Waller”
Prima assoluta – progetto speciale IMF
25 NOVEMBRE
ALCAZAR ore 22:30
EZRA COLLECTIVE
Prima assoluta
26 NOVEMBRE
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA PETRASSI ore 21:00
FABRIZIO BOSSO SPIRITUAL TRIO Feat. WALTER RICCI
27 NOVEMBRE
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA TEATRO STUDIO ore 21:00
TINO TRACANNA
“Double Cut”
28 NOVEMBRE
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA SINOPOLI ore 21:00
CORY HENRY & THE FUNK APOSTLES
Prima assoluta
29 NOVEMBRE
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA TEATRO STUDIO ore 21:00
OMAGGIO A JOHN COLTRANE
“FRANCESCO BEARZATTI / ROBERTO GATTO / BENJAMIN MOUSSAY
“Dear John”
30 NOVEMBRE
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA PETRASSI ore 21:00
NEW TALENTS JAZZ ORCHESTRA DIRETTA DA MARIO CORVINI
E IL CORO DEL CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA
CONDOTTO DA CARLA MARCOTULLI
“Duke Ellington’s Sacred Concert”
Prima italiana – una produzione IMF