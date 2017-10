Roma Jazz Festival: dal 5 al 30 novembre 2017 | Concerti



Si terrà dal 5 al 30 novembre 2017 il Roma Jazz Festival che toccherà diversi spazi e luoghi della città capitolina.

La quarantunesima edizione avrà come sottotitolo “Jazz is my religion“, così come proclamava con orgoglio il poeta afroamericano Ted Joans.Di seguito il programma dettagliato. (La redazione)

ROMA JAZZ FESTIVAL 2017 - PROGRAMMA

5 NOVEMBRE

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA S. CECILIA ore 21:00

CHICK COREA e STEVE GADD SEXTET

7 NOVEMBRE

ALCAZAR ore 22:30

DAYMÉ AROCENA QUARTET

Prima italiana

8 NOVEMBRE

MUSEO EBRAICO ore 21:00

GABRIELE COEN QUINTET

“Sephirot”

9 NOVEMBRE

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA SINOPOLI ore 21:00

OMAGGIO A ELLA FITZGERALD

SIMONA MOLINARI QUARTET Feat. MAURO OTTOLINI

“Loving Ella”

11 NOVEMBRE

CASA DEL JAZZ ore 21:00

SWING VALLEY BAND

“Swing is my Religion”

12 NOVEMBRE

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA PETRASSI ore 21:00

MULATU ASTATKE & STEPS AHEAD BAND

“Peace and Love Ethio-jazz”

13 NOVEMBRE

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA PETRASSI ore 21:00

ADAM BEN EZRA

“Solo Tour”

Prima Assoluta

15 NOVEMBRE

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, TEATRO STUDIO ore 21:00

OMAGGIO A DIZZY GILLESPIE

LYDIAN SOUND ORCHESTRA Guest star JEREMY PELT

“To Be or not to Bop”

Prima italiana con Jeremy Pelt

17 NOVEMBRE

CHIESA SAN NICOLA DA TOLENTINO ore 20:30

TIGRAN HAMASYAN

“An Ancient Observer”

Prima assoluta

18 NOVEMBRE

CASA DEL JAZZ ore 21:00

OMAGGIO A LOUIS ARMSTRONG - “The Good Book”

THREE BLIND MICE & GUESTS

20 NOVEMBRE

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA SINOPOLI ore 21:00

OMAGGIO A THELONIUS MONK

Monk by Four by Monk

21 NOVEMBRE

SACRESTIA DEL BORROMINI

Via di Santa Maria dell’Anima, 30, ore 18:00

GIOVANNI GUIDI

“Planet Earth” piano solo tour

Prima assoluta

22 NOVEMBRE

PANTHEON ore 18:00

DIMITRI GRECHI ESPINOZA

“Oreb”

23 NOVEMBRE

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA PETRASSI ore 21:00

JAZZ E SANTERIA

OMAR SOSA & SECKOU KEITA

“TRASPARENT WATER”

Prima italiana

25 NOVEMBRE

CASA DEL JAZZ ore 21:00

LUCA FILASTRO

“Omaggio a Fats Waller”

Prima assoluta – progetto speciale IMF

25 NOVEMBRE

ALCAZAR ore 22:30

EZRA COLLECTIVE

Prima assoluta

26 NOVEMBRE

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA PETRASSI ore 21:00

FABRIZIO BOSSO SPIRITUAL TRIO Feat. WALTER RICCI

27 NOVEMBRE

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA TEATRO STUDIO ore 21:00

TINO TRACANNA

“Double Cut”

28 NOVEMBRE

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA SINOPOLI ore 21:00

CORY HENRY & THE FUNK APOSTLES

Prima assoluta

29 NOVEMBRE

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA TEATRO STUDIO ore 21:00

OMAGGIO A JOHN COLTRANE

“FRANCESCO BEARZATTI / ROBERTO GATTO / BENJAMIN MOUSSAY

“Dear John”

30 NOVEMBRE

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA PETRASSI ore 21:00

NEW TALENTS JAZZ ORCHESTRA DIRETTA DA MARIO CORVINI

E IL CORO DEL CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA

CONDOTTO DA CARLA MARCOTULLI

“Duke Ellington’s Sacred Concert”

Prima italiana – una produzione IMF