Nuovo album e tre date in Italia per i Calexico di Joey Burns e John Convertino | News | Video | Concerti



Sarà pubblicato il 26 gennaio 2018 su Anti Records The Thread That Keeps Us, il nuovo disco dei Calexico di Joey Burns e John Convertino.

In occasione dell’uscita del loro nono album in studio, la band di Tucson arriverà Italia per tre imperdibili appuntamenti dal vivo: il 13 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 14 marzo all’Alcatraz di Milano e 16 marzo 2018 all’Estragon di Bologna.

Oltre Burns e Convertino, fanno parte dei Calexico: Martin Wenk, Jacob Valenzuela, Sergio Mendoza, Jairo Zavala Ruiz e Scott Colberg.

End of the world with you è il primo singolo e video estratto da The Thread That Keeps Us. (La redazione)