Tre date in Italia per gli Ulver | Concerti

Indicati come i primi veri agitatori della scena sperimentale/dark, gli Ulver hanno sempre saputo rinnovarsi e rimanere dinamici, diventando prima un pilastro del metal più classico, poi di quello più avanguardista, fino a cambiare totalmente pelle: passando per il folk, l’ambient e il trip-hop, hanno sconfinato nell’elettronica e nel prog, fino a includere nel loro sound anche echi di musica da camera.

Dopo l’emozionante concerto a giugno al Labirinto della Masone (Fontanellato, PR), i norvegesi Ulver tornano in Italia per tre nuove date, tre occasioni per vedere la magia di questa band dal vivo: 22 novembre a Milano (Santeria Social Club), 23 novembre a Roma (Quirinetta) e il 24 novembre 2017 a Ravenna (Artificerie Almagià ). (La redazione)