Wy - Okay, 2017 | full album stream



I Wy sono un duo svedese di Malmö composto da Ebba e Michel. Okay è il titolo del loro album di debutto che arriva dopo un EP (Never Was) e un singolo (In Bloom) entrambi del 2016.

Pubblicato il 20 ottobre 2017 da Hybris/Better Call Rob il disco d’esordio del duo indie pop è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi