A Sentimental Education: il ritorno dei Luna di Dean Wareham con un album di cover | News

A Sentimental Education: il ritorno dei Luna di Dean Wareham con un album di cover



A 13 anni da Rendezvous, ultima pubblicazione discografica contenente materiale originale, i Luna di Dean Wareham (terzo membro dei mai dimenticati Galaxie 500) tornano con un album di cover dal titolo A Sentimental Education.

Il disco è un omaggio ad alcuni degli artisti con cui i quali la band americana ha condiviso palchi e studi di registrazione, tra questi Bob Dylan, Cure, David Bowie, Rolling Stones, Mercury Rev e altri ancora.

Il disco, pubblicato da Double Feature Records e distribuito in Italia da Audioglobe, è disponibile in formato vinile e doppio CD, quest’ultimo con un bonus disc di sei brani strumentali originali dal titolo A Place of Greater Safety. (La redazione)