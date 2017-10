I concerti in Italia nel mese di novembre | Calendario Live 2017



Ecco il calendario dei concerti che si terranno in Italia nel mese di novembre 2017 e che abbiamo scelto per voi.

Vi ricordiamo che la lista è sempre in fase di aggiornamento e che le date potrebbero subire delle variazioni.

Per qualsiasi tipo di segnalazione, vi invitiamo a scriverci al solito indirizzo redazionale che trovate in questo blog alla sezione “contact”. (La redazione)

CALENDARIO CONCERTI NOVEMBRE 2017

mercoledì 1 novembre 2017

Brian Auger @ Bravo Caffè, Bologna

Edda @ Latteria Molloy, Brescia

giovedì 2 novembre 2017

A Place To Bury Strangers @ Locomotiv, Bologna

venerdì 3 novembre 2017

Kasabian @Mediolanum Forum, Milano

Ken Boothe @ Angelo Mai, Roma

Colombre @ Spazio 211, Torino

Motorpsycho @ Campus Industry Music, Parma

A Place To Bury Strangers @ Traffic, Roma

Ben Frost @ Club To Club, Torino

Edda @ Centro Stabile di Cultura, San Vito di Leguzzano (VI)

sabato 4 novembre 2017

Nick Cave and The Bad Seeds @ Kioene Arena, Padova

Kraftwerk @ OGR, Torino

Motorpsycho @ The Cage Theatre, Livorno

Queens Of The Stone Age @Unipol Arena, Casalecchio di Reno

domenica 5 novembre 2017

Kraftwerk @ OGR, Torino

Motorpsycho @ Live Club, Trezzo sull’Adda

lunedì 6 novembre 2017

Nick Cave and The Bad Seeds @ Mediolanum Forum, Milano

Kraftwerk @ OGR, Torino

Edoardo Bennato @ Teatro Arcimboldi, Milano

Motorpsycho @ New Age Club, Roncade

martedì 7 novembre 2017

Kraftwerk @ OGR, Torino

mercoledì 8 novembre 2017

Nick Cave and The Bad Seeds @ Palalottomatica, Roma

The Darkness @ Alcatraz, Milano

Carmen Consoli @ Teatro Colosseo, Torino

Lamb @ Circolo Magnolia, Segrate

The Niro @ Off, Bologna

giovedì 9 novembre 2017

The Darkness @ Orion, Roma

Edoardo Bennato @ Teatro Verdi, Firenze

Lamb @ Locomotiv Club, Bologna

The Niro @ Stones Cafè, Vignola (MO)

venerdì 10 novembre 2017

Adam Lambert and Queen @Unipol Arena, Casalecchio di Reno

Fleet Foxes @ Fabrique, Milano

Lamb @Auditorium Parco della Musica, Roma

!!! (Chk Chk Chk) @ Locomotiv, Bologna

Assalti Frontali @ Rock Garden, Amelia (TN)

Edda @ Kalinka, carpi (MO)

The Niro @ Diavolo Rosso, Asti

sabato 11 novembre 2017

Bryan Adams @ Mediolanum Forum, Milano

Edoardo Bennato @ Auditorium Conciliazione, Roma

Franco Battiato @ Teatro Colosseo, Torino

!!! (Chk Chk Chk) @Monk, Roma

Assalti Frontali @ laboratorio Sociale Millepiani, Caserta

domenica 12 novembre 2017

Spoon @ Santeria Social Club, Milano

!!! (Chk Chk Chk) @ Circolo Magnolia, Segrate

lunedì 13 novembre 2017

Charles Aznavour @ Teatro Arcimboldi, Milano

Algiers @ Astoria, Torino

Arto Lindsay @ Auditorium Santa Chiara, Trento

martedì 14 novembre 2017

Bryan Adams @ Palalottomatica, Roma

Arto Lindsay @ teatro delle Ali, Breno (BS)

Zola Jesus @ Monk, Roma

mercoledì 15 novembre 2017

Bryan Adams @ RDS Stadium, Rimini

Arto Lindsay @ Monk, Roma

Zola Jesus @ Locomotiv, Bologna

Matt Elliott @ Teatro Bloser, Genova

giovedì 16 novembre 2017

Lali Puna @ Hiroshima Mon Amour, Torino

Edoardo Bennato @ Teatro Celebrazioni, Bologna

Vinicio Capossela @ Teatro Vittorio Emanuele, Messina

Arto Lindsay @ Locomotiv, Bologna

Matt Elliott @ Teatro Nadir, padova

venerdì 17 novembre 2017

Lali Puna @ Locomotiv Club, Bologna

Liars @Monk, Roma

Be Forest, Spazio 211, Torino

Fuzztones @ Barrumba, Cervia

Sick Tamburo@ Hiroshima Mon Amour, Torino

Vinicio Capossela @ Teatro Politeama, Catanzaro

Caparezza @ PalaPrometeo, Ancona

Soviet Soviet @ Deposito Pontecorvo, San Giuliano Terme (PI)

The Niro @ Controsenso, Scafati (SA)

Zola Jesus @ Circolo Magnolia, Segrate (MI)

Matt Elliott @ Progresso, Firenze

sabato 18 novembre 2017

Lali Puna + Moon Duo @Monk, Roma

The War on Drugs @ Fabrique, Milano

Edoardo Bennato @Teatro Sociale, Mantova

Lana Del Rey @ Live Club, Trezzo sull’Adda

Marlene Kuntz @ Rock Planet, Cervia

Caparezza @ Palaflorio, Bari

Be Forest @ Ohibò, Milano

The Niro @ Darsena, Castiglione del Lago (PG)

Matt Elliott @ Freakout, Bologna

domenica 19 novembre 2017

Lali Puna @ Circolo Magnolia, Segrate, Italy

lunedì 20 novembre 2017

Jamiroquai Mediolanum Forum, Milano

martedì 21 novembre 2017

Quicksand @ Santeria, Milano

mercoledì 22 novembre 2017

Xiu Xiu @ Circolo Arci Magnolia, Milano

Telefon Tel Aviv @ Locomotiv, Bologna

Ulver @ Santeria, Milano

giovedì 23 novembre 2017

Perfume Genius @ Linecheck Festival, Milano

Xiu Xiu @ Astoria, Turino

Telefon Tel Aviv @ Monk, Roma

Ulver @ Quirinetta, Roma

venerdì 24 novembre 2017

Cesare Basile @ Spazio 211, Torino

Edoardo Bennato @ Teatro Colosseo, Torino

Caparezza @ Nelson Mandela Forum, Firenze

Apparat @ Ex Dogana, Roma

Carlo Barbagallo @ Citabiunda, Neive (CN)

Telefon Tel Aviv @ Linecheck, Milano

Ulver @ Artificerie AlmagiĂ , Ravenna

sabato 25 novembre 2017

Cesare Basile @ Leoncavallo, Milano

Vinicio Capossela @ Teatro Goldoni, Venezia

Caparezza @ Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

Apparat @ Fabrique, Milano

Be Forest @Glue, Firenze

Thundercat @ Base, Milano

domenica 26 novembre 2017

Curtis Harding @ Circolo Magnolia di Segrate, Milano

Edoardo Bennato @ Politeama Genovese, Genova

Niccolò Fabi @ Palalottomatica, Roma

Assalti Frontali @ XanadĂą, Como

lunedì 27 novembre 2017

Mastodon @ Live Club, Trezzo sull’Adda (MI)

martedì 28 novembre 2017

Cesare Basile @ Locomotiv Club, Bologna

Edoardo Bennato @ Teatro Augusteo, Napoli

Caparezza @ Teatro PalaPartenope, Napoli

King Krule @ Magazzini Generali, Milano

mercoledì 29 novembre 2017

Vinicio Capossela @ Teatro Alighieri, Ravenna

Caparezza @ Palalottomatica, Roma

giovedì 30 novembre 2017

Black Rebel Motorcycle Club @ Fabrique, Milano