Il 23 ottobre 2000 usciva Stories from the City, Stories from the Sea di PJ Harvey | CuriositÃ



Il 23 ottobre del 2000 veniva pubblicato su Island Records Stories from the City, Stories from the Sea, il quinto album in studio di PJ Harvey.

Prodotto da Rob Ellis, Mick Harvey e dalla stessa Polly Jean, il disco vede la collaborazione di Thom Yorke dei Radiohead nei brani This Mess We’re, One Line e Beautiful Feeling. (La redazione)