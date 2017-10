Margo Price - All American Made, 2017 | full album stream



Dopo il sorprendente album d’esordio del 2016 intitolato Midwest Farmer’s Daughter, la cantautrice americana Margo Price torna sulla scena country/soul con un nuovo lavoro discografico fresco e tradizionale allo stesso tempo.

Si intitola All American Made, è stato pubblicato da Third Man Records il 20 ottobre scorso ed è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

