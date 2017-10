Saffiyah Smiles Ã¨ il nuovo singolo di Billy Bragg | Video | Streaming

Saffiyah Smiles è il nuovo singolo di Billy Bragg | Video | Streaming



Saffiyah Smiles è il quarto capitolo di una raccolta di singoli a sfondo politico pubblicato dal cantautore inglese Billy Bragg in attesa dell’uscita del mini lavoro discografico composto da 6 tracce e dal titolo Bridges Not Walls, prevista il 3 novembre 2017 per Cooking Vinyl e con distribuzione Edel.

Saffiyah Smiles è stato ispirato dal coraggio di Saffiyah Khan, la ragazza che durante una manifestazione anti-immigranti a Birmingham, ha sorriso in faccia a un razzista: il leader del gruppo britannico di estrema destra EDL. (La redazione)