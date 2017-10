La musicista israeliana Noga Erez dal vivo in Italia | Concerti | Streaming



Noga Erez, giovane artista israeliana di Tel Aviv, il 9 dicembre prossimo arriva al Monk di Roma per presentare Off The Radar, l’acclamato album di debutto che l’ha imposta sulla scena musicale contemporanea come una delle assolute rivelazioni dell’anno.

Pubblicato il 2 giugno 2017 da City Slang, Off The Radar è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi