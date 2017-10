Defolk - Bisolare, 2017 | full album stream



Defolk è il nome dietro il quale si cela Vincent Migliorisi, polistrumentista nonché autore e produttore siciliano.

Classe ‘77, nel corso degli anni Migliorisi ha messo su diverse band (La Casbah, Piccola Orchestra Primavera, Talèh), ha collaborato e partecipato come musicista con diversi cantautori e gruppi scena indipendente italiana (Colapesce in primis) e persino prodotto colonne sonore che in parte ha raccolto in due dischi (L’ultimo inverno e Prima v’era).

Defolk nasce dalla combinazione di due parole: Default e Folk. Un nuovo modo - scrive Vincent Migliorisi - per mettersi in discussione senza abbandonare le proprie radici e mettendoci anche la voce, finalmente.

Bisolare è il titolo del suo nuovo album in uscita il 27 ottobre 2017 su MaiOhm Records. Un lavoro in cui Defolk canta storie e racconta le proprie emozioni con eleganza e leggerezza, con un’ironia disillusa.

Un disco che riesce a strapparti un sorriso un po’ amaro, e che a partire da oggi potete ascoltare in anteprima streaming e in versione integrale sul nostro blog. (La redazione)