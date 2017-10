Fractalus, il nuovo videoclip dei Rupert | News



Fractalus è il terzo videoclip dei Rupert, ideato e assemblato da Marco Bruciati, tratto dal loro EP d’esordio Wandering pubblicato da Santeria con distribuzione Audioglobe.

Il flusso delle immagini descrive un mondo di relazioni. Un universo in bianco e nero, antico e monocromatico, in cui le immagini di Hitchcock, Hawks e Chaplin si fondono nella ricerca di punti di contatto, tra i personaggi stessi e con lo spettatore, che si perde e si ritrova in un inconsapevole gioco di sguardi.

I Rupert sono Massimo Ruberti, Ada Doria, Daniele Catalucci, Roberto Mangoni e David Marsili.

Il video è in anteprima sul nostro blog a partire da oggi. (La redazione)