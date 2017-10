Come funziona la musica? La risposta di Riccardo Sinigallia



Riccardo Sinigallia suona, canta, arrangia, compone colonne sonore, fa il produttore discografico ma soprattutto fa musica d’autore come pochi altri oggi sanno fare.

Lo fa con il talento e la passione che lo hanno sempre contraddistinto sin da quando ha iniziato a muovere i primi passi nella scena romana con Fabi, Gazzè, Zampaglione e compagnia bella.

Ha scritto canzoni bellissime, per sé ma anche con gli altri e per gli altri. E continua a farlo ancora oggi con quella stessa miscela di pudore e ardore che lo hanno reso un cantautore unico del panorama musicale italiano, sia alternativo che mainstream.

Il suo è un dono di natura che traspare in tutto il suo umano candore ogni qual volta si ritrova ad avere a che fare, fisicamente, materialmente, con la musica. Un po’ meno invece quando si tratta di parlarne. Buona lettura. (La redazione)

Come funziona la musica? La risposta di Riccardo Sinigallia



Parafrasando il titolo del libro di David Byrne e tenendo conto della tua personale esperienza, come funziona la musica oggi e quali sono le prospettive, soprattutto in Italia, per chi come te ha intrapreso questo mestiere da molti anni e per chi si appresta a farlo?

L’unica risposta che ritengo adeguata alla mia esperienza è: “Non ho la risposta”. Suppongo che funzioni per relazioni. Le relazioni tra le frequenze che generano suoni che unendosi tra loro producono armonie e melodie. Le relazioni tra le persone e le macchine che le generano, e non ultime le relazioni tra quello che è generato più o meno consapevolmente e chi ne è testimone, ascoltatore e partecipante. Tutto questo - continuo a supporre - che diventi un bagaglio emotivo comune e personale di cui la musica è uno dei più potenti rievocatori, oltre a essere - come qualcuno mi ha detto - quello probabilmente più immediato in arte, paragonabile cioè alla istantanea relazione tra odore e memoria. Ecco, e molto altro ancora suppongo, ma non sento di poter rispondere con il tono di chi lo ha capito. Anche perché, nella musica che più potentemente riesce a relazionarsi alla mia vita, trovo maggiore e più gratificante immedesimazione nella forma della domanda, del dubbio che tendo a preferire, direi naturalmente, alla forma della risposta o all’atto determinato, volontario. Con le relative eccezioni ovviamente.

Riccardo Sinigallia

Leggi cosa hanno risposto gli altri musicisti

La traccia audio ufficiale di “Non è più come prima”.