Il 28 ottobre 1977 usciva Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols | CuriositÃ 

Il 28 ottobre 1977 usciva Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols



Il 28 ottobre 1977 veniva pubblicato dalla Virgin Records Never Mind the Bollocks Here’s the Sex Pistols l’unico album in studio, ufficiale, degli inglesi Sex Pistols.

I Sex Pistols si formarono a Londra nel 1975 dall’incontro di John Lydon alias Johnny Rotten (voce), Steve Jones (chitarra), Paul Cook (Batteria) e Glen Matlock (basso), quest’ultimo poi venne sostituito da John Ritchie, noto a tutti come Sid Vicious.

La band punk rock britannica fu considerata e resta ancora nella memoria storica come la grande truffa del rock and roll. (La redazione)