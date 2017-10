Ducktails - Jersey Devil, 2017 | full album stream



Già membro dei ben noti Real Estate, formazione che aveva messo su nel 2009 assieme a Martin Courtney e Alex Bleeker per poi abbandonarla (temporaneamente?) nel 2016, il chitarrista e cantante americano Matt Mondanile torna con un nuovo, sesto lavoro a firma Ducktails.

Si intitola Jersey Devil e si compone di dieci tracce all’insegna di un synth pop barocco e dalle code psichedeliche.

Pubblicato il 6 ottobre 2017 da New Images e distribuito in Italia da Goodfellas, Jersey Devil è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

