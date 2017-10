Si intitola Oh, vita! il nuovo album di Jovanotti | News



Si intitola Oh, vita! il nuovo album di Lorenzo Jovanotti Cherubini in uscita per Universal Music il 1° dicembre che sarà anticipato dall’omonimo singolo dal 10 novembre prossimo.

Oh, vita! sono 14 nuove canzoni scritte da Lorenzo e prodotte da Rick Rubin.

A tre anni di distanza dall’ultimo Lorenzo 2015 CC , il nuovo, imminente Oh, vita! è il quattordicesimo album di inediti e a 30 anni da Jovanotti for President (1988), rappresenta un nuovo inizio.

“È un disco importante per me, un nuovo inizio. È stata una grande avventura umana e musicale aver potuto lavorare a queste canzoni con Rick Rubin e iniziare una collaborazione con lui. Uno di quei desideri che mai avrei pensato che si potessero avverare. È un disco intenso, dritto al cuore e non vedo l’ora che esca, anzi spero che questo mese passi più in fretta possibile e arrivi presto dicembre per poterlo condividere con tutti… e poi il tour”.

Jovanotti

La cover dell’album – pubblicata oggi a sorpresa sui social di Lorenzo - è uno scatto di Giovanni Stefano Ghidini che dal 1987 ritrae Lorenzo in tutte le copertine dei suoi dischi. (La redazione)