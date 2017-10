American Men Ã¨ l’album di debutto dei californiani Soft People. Ascolta il primo singolo | News | Video

American Men è l’album di debutto dei californiani Soft People. Ascolta il primo singolo | News | Video



American Men è l’album di debutto dei californiani Soft People, formazione che vede protagonisti Caleb Nichols e John Metz.

Un disco e un progetto che mettono in risalto non soltanto del buon pop contemporaneo ma anche contenuti, testi e un’attitudine dai risvolti politici.

L’album è autoprodotto e vedrà la luce in tutto il mondo il 7 novembre 2017. Nel frattempo però è possibile ascoltare 16 Years of Somewhere Else, primo singolo estratto da American Men. (La redazione)