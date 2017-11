Cristina Renzetti - Dieci Lune, 2017 | full album stream



Conosciuta in ambito jazzistico per la sua intensa attività live e con alle spalle una lunga carriera tra Italia e Brasile ricca di riconoscimenti come interprete e autrice di musica brasiliana, Cristina Renzetti con Dieci Lune si presenta per la prima volta al pubblico italiano come cantautrice.

Dodici brani con la direzione musicale del celebre contrabbassista Enzo Pietropaoli che raccontano un tempo d’attesa, lungo come una gestazione, un preciso e scandito dolce aspettare.

Pubblicato il 13 ottobre scorso da Brutture Moderne, Dieci Lune è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. (La redazione)