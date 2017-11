The Fratellis: nuovo album in arrivo per la band scozzese | News | Videoclip



Dopo quattro album e molti spettacoli in tutto il mondo, la band indie rock scozzese The Fratellis si appresta a tornare con un nuovo, energico album, affascinante e ironico.

Il disco si intitolerà In Your Own Sweet Time, vedrà la luce il 9 marzo 2018 su Cooking Vinyl e, come il loro debutto, sarà prodotto da Tony Hoffer.

Ad anticipare la quinta uscita discografica del trio di Glasgow c’è video di The next time we wed, singolo estratto dal loro nuovo lavoro discografico. (La redazione)