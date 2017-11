The Pains of Being Pure at Heart dal vivo in Italia | Concerti | Video



The Echo of Pleasure è l’ultimo, quarto album in studio della formazione indie rock di New York The Pains of Being Pure at Heart.

La band americana di Kip Berman sarà in Italia per due date imperdibili: il 5 marzo 2018 al Circolo Magnolia di Segrate (Milano) e il 6 marzo 2018 al Locomotiv Club di Bologna. (La redazione)