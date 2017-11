Nuovo album e una data in Italia per Marlon Williams | News | Concerti | Video



Sarà pubblicato su Dead Oceans, il 16 febbraio 2018, Make Way For Love, nuovo album di Marlon Williams.

Un disco attraverso il quale il cantautore neozelandese si appresta a sancire una svolta stilistica. Non solo quindi country, ma anche ballate sentimentali, rock e composizioni intime e suggestive per piano.

Nobody Gets What They Want Anymore è il primo singolo estratto dal disco realizzato con Aldous Harding. Il brano è stato registrato durante una lunga telefonata notturna tra i due mentre il video è stato girato a New York.

Marlon Williams suonerà in Italia il 24 aprile 2018 al Locomotiv di Bologna, unica data italiana dopo i sold out annunciati nel resto d’Europa, Usa e Australia. (La redazione)