Nuovo album in arrivo e un concerto in Italia per Nils Frahm | News | Concerti



Negli ultimi due anni Nils Frahm si è isolato dalla scena musicale per dedicarsi alla costruzione del nuovo studio a Berlino e per comporre il suo settimo album di studio, All Melody, in uscita il 26 gennaio via Erased Tapes.

Successivamente alla sua pubblicazione, Nils Frahm, tra gli artisti più apprezzati della scena neo-classica berlinese d’avanguardia, intraprenderà un lungo tour mondiale, il primo dal 2015, che lo vedrà protagonista per un’unica data in Italia il 2 maggio 2018 al Fabrique di Milano. (La redazione)