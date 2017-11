Yo La Tengo: una data in Italia per la formazione americana di Ira Kaplan, Georgia Hubley e James McNew | News | Concerti



Gli Yo La Tengo, una delle band più amate e influenti dell’indie rock americano, autrice di immortali capolavori come I can hear the heart Beating as One e And Then Nothing Turned Itself Inside Out, annuncia il tour in Europa in primavera che toccherà anche l’Italia con un’unica imperdibile data.

La formazione di Hoboken (New Jersey) composta da Ira Kaplan, Georgia Hubley e James McNew si esibirà il 15 maggio 2018 al Fabrique di Milano. (La redazione)