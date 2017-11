Nuovo album in arrivo per Grant-Lee Phillips | News | Video



Sarà pubblicato il 28 febbraio 2018 su Yep Roc con distribuzione Audioglobe, Widdershins, il nuovo album del cantautore americano Grant-Lee Phillips.

“Widdershins (contromano) è una parola vecchia. Muoversi in senso antiorario, girare al contrario. Questo album porta con sé una domanda: in che direzione ci stiamo muovendo?”, scrive Grant-Lee Phillips a proposito del suo nono album da solista. “Dipingo l’urgenza del momento, ispirato dalle cose che ti logorano a fine giornata”, continua il cantautore americano.

Registrate in 4 giorni al Sound Emporium di Nashville, le 12 tracce sono state prodotte dallo stesso Phillips (chitarra, voce, tastiera) e per la maggior parte registrate live nello studio con Jerry Roe (batteria) e Lex Price (basso).

Mixato da Tucker Martine e arrangiato da Mike Stankiewicz, l’album mette in mostra la sensibilità e la poesia di Phillips, grazie anche alla sua solita abilità vocale in grado da sempre di mescolare intensità e vulnerabilità . Totally You Gunslinger è il primo singolo estratto dal disco. (La redazione)