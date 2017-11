Airt’o - Genus, 2017 | full album stream



Genus è un esordio personalissimo del veneto Airto Pozzato (in arte Airt’o), capace di rinnovare la tradizione del cantautorato acustico con arrangiamenti imprevedibili, caratterizzati dall’uso di strumenti etnici.

Se il DNA dei brani si può far risalire a De Gregori, l’utilizzo delle percussioni, perlopiù di origine sudamericana, non può che riportare alla mente una pietra miliare come Anima Latina di Battisti. Ma gli echi sono molti, basti citare la passione di Airt’o per Santana.

La musica, unita ai testi profondamente lirici, crea una tessitura grezza e delicata, che fa viaggiare l’ascoltatore fra periferie e scorci di campagna, paesaggi toccati dalla calda luce del tramonto, attraversati da una brezza primaverile. Fondamentale l’apporto del produttore Alberto Nemo, che ha composto gli arrangiamenti e suonato la maggior parte degli strumenti.

Genus è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto.(La redazione)