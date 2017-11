Pia Fraus - Field Ceremony, 2017 | full album stream



I veterani del dream pop Pia Fraus (Tallinn, Estonia), i cui brani sono stati in passato remixati da artisti come Teenage Fanclub, Ulrich Schnauss e Airiel, tornano dopo quasi dieci anni di silenzio.

Con Field Ceremony i sei ex-studenti di arte propongono la loro personale declinazione del dream pop che li ha resi un culto underground.

Il disco, pubblicato in Europa sulla loro etichetta Seksound Record Label, negli USA su Shelflife Records e in Giappone su Vinyl Junkie, è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. (La redazione)

