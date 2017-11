Finding Shore, l’album del pianista Tom Rogerson con Brian Eno | News | Video



Finding Shore è un lavoro unico, frutto della collaborazione tra il pianista Tom Rogerson e Brian Eno.

Tom Rogerson è un pianista eccelso, capace di coniugare gusto classico e composizione moderne,

così come Brian Eno è un artista poliedrico, tra i più influenti e conosciuti degli ultimi 40 anni.

Finding Shore è un album di pura improvvisazione, influenzato dal jazz e dalle grandi colonne sonore, in cui le trovate elettroniche di Brian Eno sposano alla perfezione l’approccio incontaminato di Tom Rogerson al pianoforte.

Finding Shore sarà pubblicato l’8 dicembre per Dead Oceans. Intanto, guarda il video di Idea of Order at Kyson Point. (La redazione)