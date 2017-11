Tell Your Friends Ã¨ l’album di debutto di Nick J. D. Hodgson (Kaiser Chiefs) | News | Video

Tell Your Friends è l’album di debutto di Nick J. D. Hodgson (Kaiser Chiefs) | News | Video



Già membro fondatore e principale autore dei Kaiser Chiefs, Nick J. D. Hodgson il 28 gennaio 2018 darà alle stampe il suo album di debutto come solista.

Si intitolerà Tell Your Friends e sarà pubblicato su Prediction Records. Un disco che mette in evidenza la sua facilità di creare delle belle melodie, focalizzando tuttavia i suoi testi fra amore, frustrazione e paura.

Suitable è il video del primo singolo estratto dall’esordio da solista del musicista e cantante inglese. (La redazione)